Tiroler SPÖ und FPÖ mit harten Attacken gegen Schwarz-Grün

Innsbruck – Die Chefs der beiden stärksten Oppositionsparteien im Tiroler Landtag, Georg Dornauer (SPÖ) und Markus Abwerzger (FPÖ), nehmen jetzt auch die Spitze der Bundesregierung in die Pflicht. „Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer, beide ÖVP, haben bei der chaotischen Abreise der Urlaubsgäste aus Ischgl und St. Anton tatenlos zugesehen”, kritisiert Dornauer. Insbesondere, weil zu diesem Zeitpunkt schon lange klar gewesen sei, „dass der Tiroler Krisenstab mit dem Corona-Ausbruch überfordert ist und dass die Entscheidungsträger in Tirol keine Hemmungen haben, die Interessen des Tourismus über die Gesundheit und das Wohl der Menschen in diesem Land zu stellen“.