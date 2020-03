Verwirrung um Corona-„Schnelltests“: Laborauswertung trotzdem nötig

Innsbruck, Wien – Alles wird anders, mag sich manch einer vielleicht gedacht haben, als Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag verkündete, dass Österreich künftig auch „Schnelltests“ bei der Suche nach Corona-Infizierten einsetzen werde. Wird bald also nach wenigen Minuten ein Ergebnis feststehen? Kann gar jeder oder jede sich zu Hause testen? Nein, denn auch die so genannten Schnelltests müssen von Experten im Labor ausgewertet werden. Zudem ist noch nicht klar, wann und in welchem Umfang diese zum Einsatz kommen werden.