Warnung vor Corona-Ausbruch in Rohingya-Flüchtlingscamp

Die Hilfsorganisation Care bereitet sich eigenen Angaben zufolge auf einen Coronavirus-Ausbruch in einem der größten Flüchtlingslager der Welt vor: In Cox‘s Bazar in Bangladesch gebe es bereits einen ersten bestätigten Fall, berichtete Care am Donnerstag. 855.000 Menschen, vor allem Rohingya, leben in dem Lager dicht gedrängt in notdürftigen Unterkünften.