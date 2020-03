Schriftsteller Eugen Ruge sieht Krise auch als Chance

Der neue Stadtschreiber von Mainz, Eugen Ruge, hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise den Blick für Missstände zu schärfen. In einem Schreiben an alle Mainzer erklärte der Schriftsteller: „Mit Corona sieht man besser.“ Wenn man genau hinschaue, werde in der Krise einiges sichtbar, was sonst oft verdeckt werde.