EU-Spitzen beraten über Coronavirus-Maßnahmen

Die EU-Staats- und Regierungschefs nehmen einen neuen Anlauf, in der Corona-Krise an einem Strang zu ziehen, und beraten am Donnerstag ab 16.00 Uhr in einer Videokonferenz. Zu den Themen des Gipfels gehören die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus, die Lastwagenstaus an den innereuropäischen Grenzen und die Rückholung von im Ausland „gestrandeten EU-Bürgern“.