Ausgabe von Taxigutscheinen an Wiener Senioren gestartet

In Wien ist die von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigte Ausgabe von Taxigutscheinen an Senioren angelaufen. Rund 300.000 Wienerinnen und Wiener über 65 Jahre haben dieser Tage Post von der Stadt bekommen. Per Brief werden sie darüber informiert, dass sie ein Guthaben über 50 Euro für notwendige Wege erhalten.

Dem Info-Schreiben des Bürgermeisters ist eine Rückantwort-Möglichkeit beigefügt. Die Gutscheine werden daraufhin all jenen, die das Angebot annehmen wollen, per Post zugestellt.

Ein Geschenk erhalten auch all jene, die sich aktuell darum kümmern, dass die Infrastruktur während der Coronavirus-Krise nicht zusammenbricht. Das luxuriöse Wiener Ringstraßenhotel „Palais Hansen Kempinski“ beherbergt „Helden des Alltags“ eine Nacht gratis. Insgesamt 368 Personen können in den Genuss einer Übernachtung mit Frühstück - und das auch mit Begleitung - kommen, wie in einer Aussendung betont wurde.