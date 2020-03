Mit neuer App Nachbarschaftshilfe leichter koordinieren

Lienz – Zuhause bleiben: In Zeiten der Corona-Krise gilt das besonders für ältere Menschen oder solche mit angegriffener Gesundheit. Doch auch sie brauchen Lebensmittel, Medikamente oder jemanden, der mit dem Hund Gassi geht. An hilfsbereiten Mitbürgern mangelt es nicht, die Schwierigkeit besteht eher darin, Helfer und Hilfe­suchende möglichst passgenau zusammenzubringen.

Über sam-app.info können beide Seiten direkt in Kontakt treten, beschreibt Dieter Duftner, dessen Firma Duftner Digital das Angebot entwickelt hat. „Man braucht keinen Vermittler, denn eine herkömmliche Hotline ist in Krisenzeiten nur allzu schnell überlastet.“

Konkret funktioniert das so, dass der Hilfesuchende sein Anliegen – zum Beispiel einen Einkauf – über das Smart­phone in die App eingibt. Unterstützungswillige sehen das, überlegen, ob es zeitlich und örtlich für sie machbar ist, und antworten. Danach werden die Details abgesprochen und der Auftrag wird ausgeführt. Was die Sicherheit betrifft, so erklärt Blanik: „Die Personen geben ihre Daten an, sodass beide Seiten wissen, mit wem sie es zu tun haben.“