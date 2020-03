Lechaschau, Varadero – Ein Lechaschauer durchlebte den Albtraum eines jeden Touristen, der die heile Welt Österreichs verlässt und in der Fern­e gesundheitliche Probleme bekommt. Sein Leidensweg und der seiner Frau potenzierte sich zudem, weil seine Lungenentzündung anfangs einen Corona-Verdacht nahelegte. Der Tiefpunkt war, als er mit hohem Fieber eine mehrtägige Absonderung in einem fensterlosen Raum in einem Militärkrankenhaus mitmachen musste.