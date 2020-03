Nach China geschmuggelte Schuppentiere mit SARS-CoV-2

„Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Pangoline neben den Fledermäusen die zweite Tierart sind, die als Wirtsorganismen für Coronaviren dienen. Ihr Verkauf auf Wildtiermärkten sollte strikt verboten werden, um die Übertragung auf den Menschen zu verhindern“, hieß es in „Nature“. Was schon mehrfach geschehen ist, das Überspringen von Artengrenzen durch Coronaviren, kann sich auch in Zukunft jederzeit wiederholen. Das war auch schon bei SARS1 (Zibetkatzen in China) und MERS-CoV (Dromedare) Jahre vor SARS-CoV-2 der Fall.