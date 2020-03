Radfeld blitzt mit Einspruch gegen Hochwasserschutz ab

Kufstein, Radfeld – Die erst­e Runde im Rechtsstreit um die Gründung des Hochwasserschutzverbands Unteres Unterinntal geht an die Neo-Mitgliedergemeinden. Radfeld, das gemeinsam mit sieben anderen Inn-Anrainerorten zwischen Brixlegg und Wörgl sowie Infrastrukturträgern Mitglied des Gremiums sein soll, wollte mit einem Einspruch die Gründung bekämpfen, blitzte aber bei der Wasserrechtsbehörde ab. Nicht nur, was die Gründung anbelangt, sondern auch den bei der Versammlung beantragten Zwangsbeitritt für Radfeld.

Bekanntlich wehrt sich die Gemeinde gegen die Umsetzung des rund 250 Millionen Euro teuren Hochwasserschutzprojekts am Inn in der vorliegenden Form. Radfeld ist mit 140 Hektar Grund für Wälle und Retentionsflächen, auf denen das Innwasser zwischengeparkt werden soll, von allen Mitgliedergemeinden am stärksten betroffen. Daher protestieren die Grundbesitzer und die Mandatare gegen den Flächenverbrauch. Um weniger Grund in Anspruch zu nehmen, fordert der Gemeinderat um Bürgermeister Josef Auer, die alpine Retention, also den Schutz an den Inn­zubringern, auszubauen. Die Landesregierung bezeichnet das nach entsprechenden Untersuchungen aber als nicht ausreichend.