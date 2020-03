Grazer Justizwachebeamtin mit Coronavirus infiziert

Eine Justizwachebeamtin der Grazer Karlau hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Justizministerium teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit, dass sich der Verdachtsfall bestätigt habe. Die Frau befindet sich in häuslicher Quarantäne - ebenso wie sieben Kolleginnen und Kollegen, die mit der Beamtin Kontakt hatten. Sie werden ebenfalls getestet.

Am Mittwoch war ein erster Fall einer Infektion eines Häftlings in Innsbruck bekannt geworden. In der Justizanstalt Garsten gilt ebenfalls eine Justizwachebeamtin als infiziert.