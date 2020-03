Helden des Alltags: Von der Couch aus Tirolern helfen

Stattdessen machte der routinierte Notfallsanitäter die Not zur Tugend. Aus der Urlaubswoche wurde eine arbeitsreiche Home-Office-Woche für das Ehrenamt. Von zu Hause aus unterstützt Gierl seither das Bezirks­rettungskommando als Offizier im Bereich „Einsatzführung“. Sollte es die Situation erforderlich machen, dann würde der „Sani“ auch gleich wieder in den Rettungsdienst zurückkehren. Und auch sein drittes Tätigkeitsfeld beim RKI beschäftigt Gierl aktuell sehr. Der nebenberufliche Moderator und DJ beim Tiroler Radiosender „Life Radio“ gestaltet als ehrenamtlicher Pressesprecher die Öffentlichkeitsarbeit des Roten Kreuzes Innsbruck. „Eigentlich wollte ich auch davon einmal Urlaub machen, aber ich bin da, wenn man mich braucht“, betont der Rotkreuz-Mitarbeiter. „Für mich persönlich ist die jetzige Situation gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß, dass ich Menschen schützen konnte – nur durchs Zuhausebleiben. Normalerweise schalte ich das Blaulicht und das Folgetonhorn ein, um Leben zu retten. Jetzt im Urlaub kann ich auch vom Schreibtisch aus oder auf der Couch sitzend mit demselben Ergebnis Menschen helfen.“ Thomas Gierl, der im Übrigen schon in der nächsten Woche wieder seinen Dienst im Rettungswagen antreten wird, richtet noch einen Appell an die Tiroler: „Bleibts dahoam – es hilft! Aus Liebe zum Menschen.“