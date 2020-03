Haus der Geschichte wirft elf Blicke auf 1945

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) macht aus der Not eine Tugend und geht angesichts der coronabedingten Schließung der Institution in der Neuen Hofburg ins Internet. „Elf neue Perspektiven auf 1945“ heißt eine kleine Schau, die nun virtuell im Internet gestartet ist. Damit gedenkt man des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren mit elf konkreten Objekten.

Die neun Landesmuseen in Österreich und jenes in Südtirol haben je einen Gegenstand zu der virtuellen Schau begesteuert. Objekt Nr. 11 stammt indes aus dem hdgö selbst. Ziel ist, die liminale Phase des Übergangs zwischen einem Vergangenem und einem noch nicht Gewordenen zu zeigen. „Wir stellen elf Objekte in das Rampenlicht, die Ereignisse in jedem Bundesland 1945 zugänglich machen“, umriss hdgö-Direktorin Monika Sommer via Aussendung die Idee.