Grünes Licht für Baureste-Anlage in Kufstein

In den vergangenen Tagen wurde der positive Bescheid der Behörden erstellt. Die Stadt Kufstein will dagegen rechtlich vorgehen, wie BM Martin Krumschnabel erklärt. „Wir werden uns etwaige Verfahrensmängel genau ansehen. Der Standort so nahe am Krankenhaus bleibt für uns ungeeignet.“ Aus juristischer Sicht wurden die Sorgen der Sprecher des Krankenhauses übrigens außer Acht gelassen – der Gemeindeverband erhielt keine Parteistellung. Dagegen werde man Beschwerde einlegen, sagt Verbands-Chef BM Rudolf Puecher. Ihn plagen auch Zweifel an den Gutachten, etwa der Beurteilung des Vogelschutzgebietes: „Als wir die Krankenpflegeschule gebaut haben, mussten wir mehr als aufpassen. Aber eine solche Anlage 350 Meter neben dem Krankenhaus ist okay?“