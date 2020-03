Oö. Kulturbetriebe bereiten sich auf mehrere Szenarien vor

Was die Wiederaufnahme des Spielbetriebs anbelangt, arbeite man aktuell an unterschiedlichsten Szenarien, so Intendant Hermann Schneider. Bei der optimistischen Variante werde nach Ostern mit dem Proben- und ab Ende April mit dem Spielbetrieb begonnen. Das zweite Szenario rechnet mit einem weiteren Monat Verzögerung und der Worts Case sieht einen Neubeginn erst mit nächster Spielzeit im Herbst vor. Das Programm dafür wäre bereits fertig. Man versuche jetzt den Kollateralschaden für 2020/21 so gering wie möglich zu halten. Wie die kommende Spielzeit wirklich ausschaut, könne man aktuell noch nicht sagen und ändere sich beinahe stündlich: „Bis eine Produktion auf die Bühne kommt, gibt es von der Kostümschneiderei bis hin zu den Spielproben viele Schritte, und diese werden in den drei Szenarien alle durchdacht.“