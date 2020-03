Zahl der Covid-19-Toten laut Anschober auf 42 gestiegen

Österreich hält aktuell bei 42 Todesfällen aufgrund des Coronavirus. Das gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Donnerstagfrüh in einer Pressekonferenz bekannt. Die Erkranktenzahl lag bei 6.001, einem Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem Vortag. Dies sei aber nur ein wenig aussagekräftiger Tageswert. Ziel sei es, in den einstelligen Bereich zu kommen, betonte er erneut.

Bisher wurden knapp 36.000 Tests durchgeführt. Anschober kündigte erneut eine Steigerung an. 15.000 Tests täglich sind das Ziel, wann dieser Wert erreicht werden soll, konnte der Gesundheitsminister nicht beantworten. Dies hänge von der Marktsituation und vom Weltmarkt ab. Es werde jedenfalls „Tag für Tag nachjustiert“, sagte der Gesundheitsminister.

Die Testanzahl werde derzeit „extrem hochgefahren“, es gehe um wenige Tage bis Wochen bis zum Zielwert, sagte Virologe Herwig Kollaritsch. Derzeit gebe es noch „mehrere Flaschenhälse, es wird alles systematisch nachgebessert“, betonte der Experte. Im Vordergrund steht für ihn derzeit, frische Infektionen zu erkennen. Symptomlose Menschen mittels einen direkten Erregernachweis (Polymerase-Kettenreaktion, PCR) aus Schleimhautabstrichen beziehungsweise respiratorischen Sekreten zu testen, sei hingegen sinnlos. Denn diese scheiden keine Viren aus, wodurch kein Nachweis möglich ist. Erst später, wenn man über größere Kapazitäten verfüge, könne man vielleicht auch jene untersuchen, die vielleicht nur Husten, Schnupfen und Heiserkeit klagten. Eine „eindringliche Warnung“ gab er auch bezüglich PCR-Tests ohne Symptome auf eigene Kosten (um bis zu 250 Euro) ab. Der Virologe betonte, dass weiterhin zielgruppenorientiert und vulnerable Gruppen im Fokus der Tests stehen sollen.

Generell gehe es darum, beim Zuwachs der Infizierten nicht die Gesamtkapazität der Spitäler zu übersteigen. Genau das habe in Teilen Spaniens und Italiens nicht funktioniert, so der Gesundheitsminister. Es sei eine Stärke der österreichischen Strategie, dass sehr viele Patienten zu Hause bleiben können. Derzeit seien 547 Personen hospitalisiert, 96 auf der Intensivstation. Bei 87 Prozent gebe es einen sehr milden Krankheitsverlauf. 112 Menschen sind in Österreich bisher als Genesen registriert, hier funktioniert das Meldesystem aber noch nicht zu 100 Prozent, sagte Anschober.

Er erinnerte an bereits gesetzte Schritte, um das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten: Man habe mit den jüngsten Parlamentsbeschlüssen das Ärztegesetz geändert, was Laboruntersuchungen auch ohne Ärzte, vor allem aber auch den Einsatz von Turnusärzten, pensionierten Medizinern und von Fachärzten in anderen Bereichen ermöglicht habe. „Damit gibt es mehr Spielraum in Spitälern“, sagte Anschober.

Außerdem sei man dabei, Testungen von Spitalsmitarbeitern zu intensivieren, es gebe Schutzkonzepte für die Krankenhäuser, und man habe Erfolge in der Beschaffung von Schutzkleidung verzeichnen können. Elf Millionen Handschuhe sollen am Freitag eintreffen, am Samstag eine Großlieferung Masken, am Montag Schutzanzüge, so der Minister: „Wir sind sehr intensiv in diesem Bereich unterwegs, um den Schutz noch deutlich zu stärken.“

Erweitert werden zudem die Kapazitäten in vorsorglich errichteten Sonderkliniken für Menschen mit mildem Krankheitsverlauf. 12.000 Betten seien es mittlerweile. Man gehe in Richtung 20.000 Betten. Der freie Bettenbestand werde laufend mit den Prognoserechnungen abgestimmt, sagte Anschober.

Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, berichtete von drei verschiedenen Prognosemodellen, mit denen man in Österreich versuche, die Entwicklung der Krankheitsfälle vorauszusagen. Diese kämen von der TU Wien, der Med-Uni sowie von Gesundheit Österreich. Für fünf bis zehn Tage könne man die Entwicklung gut voraussagen, danach sei viel offen.

Dem entsprechend rechne man - bei einer Schwankungsbreite von +/-15 Prozent - bis 3. April mit 11.000 Fällen, davon 8.500 tatsächlich krank und 2.500 wieder genesen. Die Spitalskapazitäten seien dafür derzeit gegeben. Gehe man davon aus, dass etwa drei Prozent aller positiv Getesteten auf die Intensivstation müssten, seien die Reserven bis zu 30.000 bis 35.000 Corona-kranken Personen ausreichend. Ostermann betonte, dass die Bettenauslastung in den Spitälern bei rund 80 Prozent liegt. „20 Prozent halten wir frei“, sagte er.

Laut ihm werden Personen im Schnitt erst nach vier, fünf Tagen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Fünftel aller Infizierten kommt nach einem Tag im Krankenhaus auf die Intensivstation. Laut den aktuellen Prognosen gibt es einen Spielraum freier Beatmungsgeräte und freier Intensivbetten. „Das heißt noch nicht, dass wir nicht an die Kapazitätsgrenzen stoßen können“, erläuterte der Experte. Insgesamt 2.451 Intensivbetten gibt es in Österreich. Die Kapazitäten in den einzelnen Bundesländern sind unterschiedlich, „hier braucht es eine überregionale Abstimmung und Planung“, forderte Ostermann. Auf wie viele Infizierte Österreich zusteuert, lasse sich aber noch nicht sagen, betonte Ostermann.

Der Virologe Kollaritsch erläuterte bei der Pressekonferenz auch die Antikörpertests. Diese Gruppe sei „noch gar nicht wirklich am Markt“. Diese basieren „primär auf der Detektion von Antikörpern“. Sie schlagen erst sechs bis acht Tage nach Beginn der Symptome an und seien mit sehr viel Unsicherheit behaftet, so Kollaritsch. Für die Akutdiagnostik hätten sie „überhaupt keine Wertigkeit“, und die Fehlerquote sei hoch. Im Moment seien sie nicht von entscheidender Bedeutung. Künftig könne man damit aber feststellen, wie viele unerkannte Infektionen man in der Bevölkerung gehabt habe.