U20-EM: Ganz weit weg vom Handball-Märchen

Am Mittwoch verkündete die Europäische Handballföderation (EHF) die Verschiebung des Turniers auf 13. bis 23. August 2020. Ein Termin, der jedoch mit den Verantwortlichen des OK-Teams im Vorfeld nicht besprochen wurde – und aus Sicht der Organisatoren mit heutigem Stand auch nicht haltbar sein wird. „Die Olympiahalle, in der ein Großteil der Spiele stattfinden soll, ist zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar“, erklärte Tirols Handball-Präsident Thomas Czermin und zeigte sich vom Vorgehen des Verbandes überrascht. „Eigentlich war vereinbart, dass wir bis 2. April Bescheid geben können, ob wir der Verschiebung in dieser Form zustimmen“, ärgerte sich der Tiroler. Eine weitere Verschiebung – etwa in den Herbst oder Winter – sei problematisch, weil man mit dem Spielbetrieb der nationalen Ligen kollidiert. Im Jänner 2021 kommt es zu einer Überschneidung mit der Herren-WM in Ägypten. „Wir werden weiter an einer Lösung arbeiten. Derzeit bin ich aber eher pessimistisch“, betonte Czermin. Nachsatz: „Wenn die U20-EM nicht stattfindet, geht die Welt auch nicht unter. Wir haben derzeit andere Probleme.“