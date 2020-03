Anstieg von Defizit und Staatsschulden: Ökonomen für Shutdown-Ende

Auch die Arbeitslosenquote soll bedingt durch die Maßnahmen rund um die Coronavirus-Krise 2020 um einen Prozentpunkt auf 8,4 Prozent steigen. Vom 15. bis zum 25. März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um rund 163.200 Personen angestiegen – ein Rekordhoch. In Tirol stieg in diesem Zeitraum die Arbeitslosenzahl um 23.111 Personen auf 36.633. Das ist ein Plus von 171 Prozent.