Kitzbüheler Alpenrallye auf Herbst verlegt

„Die Strecken und die Programmabfolge bleiben unverändert, natürlich behalten wir uns nötige Anpassungen und Änderungen vor, aber wir werden uns bemühen, die Rallye wie gewohnt durchzuführen. Wir sind optimistisch, dass der neue Termin hält und wir uns im Herbst in Kitzbühel wieder über die schönsten Oldtimer der Automobilgeschichte freuen können”, sagt OK-Chef Markus Christ. Anmeldefrist ist der 31. Juli. Bereits gemeldete Teilnehmer sind bereits angeschrieben worden und brauchen im Normalfall ihre Teilnahme im Herbst nur bestätigen. „Den Rest machen wir. Natürlich überweisen wir bei Bedarf die Anmeldegebühr aber auch wieder zurück“, merkt Christ an.

In Summe warten rund 600 Kilometer auf den schönsten Bergstrecken in Tirol, Salzburg und Bayern auf die Teilnehmer aus acht Nationen. Neben der Premiere einer Karwendelumrundung führt die Alpenrallye auch erstmals auf den Enzingerboden am Fuße der Dreitausender der Hohen Tauern.