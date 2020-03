Helden des Alltags: Fachliteratur lesen, reden, Neues lernen

Innsbruck –Legt Rosa Bellmann-Weiler ihren Arztkittel ab und das Stethoskop beiseite, ist sie wie ausgewechselt. Lange Zeit war es zumindest so. „Wie eine Verkleidung“ sei die Medizinerkluft. „Schon früh in meiner Karriere habe ich gelernt, Beruf und Privatleben zu trennen. Sonst schaffst du es nicht.“ Seit das Coronavirus Österreich erreicht hat, bricht sie ihre Regel. Und nimmt Arbeit auch mit nach Hause.

Bellmann-Weiler ist stellvertretende Leiterin der Infektiologie an der Innsbrucker Universitätsklinik. Auf die Station, für welche sie verantwortlich ist, wurden Ende Februar zwei junge Italiener eingeliefert, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Österreichs erste Fälle. Keinen Monat später liegen in den Zimmern 17 Menschen, alle mit dem Erreger infiziert, einige in kritischem Zustand. „Um kurz nach sieben Uhr in der Früh komm’ ich ins Büro, sehe mir an, wie viele Patienten da sind und wie ihr Zustand ist“, sagt die Ärztin. Dann zieht sie Schutzmantel, Maske und Brille an und geht zu ihnen.