Grinzens, Wien – Eigentlich wollte Thomas Wegscheider Polizist werden. Doch dann kam mit elf Jahren der erste Auftritt in einem Musical. Seine Lehrerin an der Musikhauptschule Axams hat den Grinziger damals dazu ermutigt. „Ich wusste nicht, dass ich das kann. Das war irgendwie komisch. Ein Bub, der singt. Ich war doch eigentlich ein Fußballer“, erinnert sich der 24-Jährige an das Erlebnis zurück, das wohl den Grundstein für seine Karriere legte.