St. Johanner Zentrum für Kinder in Verzug

St. Johann i. T. –Die Marktgemeinde St. Johann hat schon seit Jahren den dringenden Bedarf, das Angebot an Kindergartenplätzen im Ort auszuweiten. Doch die Zeichen für das größte Bauprojekt in der Gemeinde stehen unter keinem allzu guten Stern: Das neue Kinderbetreuungszentrum wurde teurer als geplant und der Baustart verzögerte sich – unter anderem, weil die Abteilung Elementarbildung eine Flächenvergrößerung forderte und das Projekt der Architekten P3 umgeplant werden musste. Die Raumgröße ist nämlich Grundlage für die Ausschüttung von Fördermitteln.

Am Anfang war von einem Baustart im Spätsommer 2019 und einer Eröffnung im Herbst 2020 die Rede, danach hat sich die Eröffnung auf Februar 2021 verschoben. Aber auch das dürfte jetzt Geschichte sein. Bürgermeister Hubert Almberger rechnet mit einer Verzögerung von bis zu einem halben Jahr.

Baustart und Spatenstich für das Großprojekt am Elbogenfeld mit einer Gesamtsumme von 8,45 Millionen Euro netto war zwar bereits Ende Februar dieses Jahres, kurze Zeit später musste die Baustelle aber aufgrund der Covid-19-Verordnung eingestellt werden. Das ist aber nicht das größte Problem in St. Johann: Die nächsten Gewerke für das Kinderbetreuungszentrum müssten am 30. April ausgeschrieben werden. Dafür braucht es aber zumindest einen Beschluss des Gemeindevorstands.