Tiroler Fischer im Kampf gegen das Artensterben

Zams – Dass heimische Fischarten in Tirols Bächen, Flüssen und Seen vom Aussterben bedroht sind, ist eine wissenschaftlich belegte Tatsache. Von Seiten des Tiroler Fischereiverbandes werden seit Jahren im Rahmen verschiedener Projekte Anstrengungen unternommen, dem entgegenzuwirken. Eines dieser vor zwanzig Jahren von Oberländer Petrijüngern ins Leben gerufenen Projekte ist das so genannte Äschenprojekt, zählt doch die Äsche zu den bedrohtesten Fischarten unserer Gewässer. Dazu werden in den Revieren von Pfunds und Prutz gefangenen Äschen der Laich entnommen und daraus Jungfische gezüchtet. Von den 53.000 gezüchteten Jungäschen werden dieses Jahr 23.200 Stück in die Oberländer Reviere eingebracht. Die Entnahme von Äschen ist in keinem Revier erlaubt, sie ist ganzjährig geschont. Aktuell ist das Fischen auf Grund der Corona-Krise mit der damit verbundenen Quarantäne ohnedies nicht erlaubt.