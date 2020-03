Feuerwehren: Bei Einsatz auf Distanz gehen

Lienz, Innsbruck – Keine Veranstaltungen, keine Jahreshauptversammlungen, keine Leistungsbewerbe, Kuppelcups oder Bezirkstage: Auch alle Übungen und sogar die Nachbesprechung nach den Einsätzen haben die Tiroler Feuerwehren bis auf Weiteres abgesagt. So wollen sie in Zeiten der Corona-Krise den persönlichen Kontakt so gut wie möglich reduzieren.