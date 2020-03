Nationalrat kommende Woche nur mit 96 Mandataren

Der Nationalrat wird kommende Woche ein drittes mit der Coronakrise im Zusammenhang stehendes Paket beschließen. Allerdings werden nicht alle Abgeordneten anwesend sein, sondern nur gut die Hälfte, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Gemäß Beschluss der Präsidialkonferenz werden nur 96 Abgeordnete bei den Sitzungen am Donnerstag und Freitag ins Hohe Haus kommen.

Überlegungen, wie Abgeordnete trotz Coronaverdachts an Abstimmungen teilnehmen könnten, wurden vorerst hintangestellt, nachdem man sich am Donnerstag ohnehin auf eine Reduktion der Mandatarszahl verständigt hat. Dies gilt übrigens zunächst nur für die Sitzungen kommende Woche.

Der Ablauf ist mittlerweile bekannt. Donnerstag am späten Nachmittag werden die Gesetze in einer kurzen Sitzung eingebracht, die eigentliche Debatte mit anschließendem Beschluss folgt dann am Freitag. Der Bundesrat wird tags darauf das dritte Corona-Paket beraten. Auch die Länderkammer tritt dabei in verkleinertem Rahmen zusammen. 13 Vertreter hat die ÖVP, die SPÖ zwölf. Die Freiheitlichen entsenden acht Mandatare und die Grünen zwei. Damit werden 35 der 61 Bundesräte anwesend sein.