USA setzen 15 Mio. Dollar Kopfgeld auf Maduro aus

Die USA klagen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und mehrere Vertraute wegen Drogenhandels und Geldwäsche an. „Das venezolanische Regime ist in Kriminalität und Korruption verstrickt“, sagte Justizminister William Barr am Donnerstag. Zugleich setzte die US-Regierung auf Maduro eine Art Kopfgeld in Höhe von 15 Millionen Dollar auf Maduro aus.