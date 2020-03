Studie: Über 81.000 Covid-19-Tote in USA möglich

Die University of Washington hält einer Studie zufolge in den USA in den kommenden vier Monaten mehr als 81.000 Tote durch das neue Coronavirus für möglich. Manche Schätzungen gingen sogar von 162.000 Todesopfern aus, andere dagegen von 38.000, sagt Studienleiter Christopher Murray. Die große Abweichung ergebe sich durch die unterschiedlich schnelle Ausbreitung des Virus in verschiedenen Regionen.