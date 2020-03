„Lage in griechischen Flüchtlingscamps kann explodieren“

Obwohl es in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln noch keine Corona-Infektion gibt, sind die Ärzte ohne Grenzen (MSF) besorgt. „Überfüllte Orte sind der beste Platz zur Verbreitung der Krankheit“, sagte Apostolos Veizis, medizinischer Leiter von MSF Griechenland, zur APA. Die Zustände in den Lagern seien schlimm: „Wir sind besorgt, weil wir denken, die Situation kann explodieren.“

Die Menschen in den Lagern seien mehreren Risikofaktoren ausgesetzt, die sie krank machen und die Verbreitung von Krankheiten erleichtern können, ergänzte Veizis. Mehr als 40.000 Menschen leben in den Lagern auf fünf Inseln, die Kapazität eigentlich nur für 6.000 hätten. Maßnahmen wie Distanz einhalten seien dabei unmöglich. In Zelten von drei Meter Durchmesser leben rund sechs Personen, berichtete der Experte, der sich gerade in Athen aufhält.