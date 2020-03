Amnesty sieht derzeit „seriöses Handeln“ in Österreich

Transparenz „toppt“ alles, was an „scheinbar attraktiver“ Restriktion und Unterdrückung zur Verfügung stehe, sagte Patzelt mit Blick auf die drakonischen Maßnahmen in China. „Auf den ersten Blick“ täten sich autoritäre Länder zwar leichter, doch sei dies kein lang andauerndes System, weil die Gefahr einer Auflehnung der Bürger drohe, „wenn der Missbrauch später sichtbar ist“.