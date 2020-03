Anschober: Corona-Peak „zwischen Mitte April und Mitte Mai“

Weiters wurden 800 Personen aufgrund einer Infektion in Krankenhäusern behandelt, davon 128 auf Intensivstationen. Um 8.00 Uhr hatte das Dashboard des Gesundheitsministeriums 6.962 Erkrankte ausgewiesen - zum gleichen Zeitpunkt am Freitag waren es 5.888 gewesen. Das bedeutete einen Anstieg um 1.074 Fälle oder 18,24 Prozent in 24 Stunden. Am Vortag hatte die Steigerung lediglich 11,5 Prozent betragen.