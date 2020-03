Corona in Ischgl und Co.: 400 Betroffene wollen das Land Tirol klagen

Für VP-Klubchef Jakob Wolf liegen einige Vorschläge und Bedingungen auf dem Tisch, auch von der Liste Fritz. „Wir wollen in all diesen Fragen Konsens erzielen, weil wir natürlich an einer Aufarbeitung interessiert sind.“ Und der grüne Klubchef Gebi Mair ergänzt, „dass wir auch kein Problem mit Zeitplänen und Inhalten haben“. Bis zur nächsten Sitzung solle ein rechtlicher Rahmen dafür ausgearbeitet werden. „Es wird hier eine ordentliche Vorgangsweise mit einer Expertenkommission geben. Nächste Woche werden wir die nächsten Schritte diskutieren“, verspricht auch Jakob Wolf.

NEOS-Nationalratsabgeordneter Johannes Margreiter hat zwischenzeitlich zu den Ermittlungen in der Causa Ischgl und Sölden sowie zur Rolle des Seilbahnsprechers Franz Hörl am Freitag eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eingebracht. In 34 Fragen fordert er umfassende Information darüber.