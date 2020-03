Erneut kilometerlanger Grenzstau in Nickelsdorf

Am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat sich am Freitag erneut ein rund 17 Kilometer langer Lkw-Stau bei der Ausreise nach Ungarn gebildet. Rumänische Behörden würden an der ungarisch-rumänischen Grenze nun ebenfalls Gesundheitschecks durchführen, was zu einem Stau in Ungarn führe, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Die Ungarn würden deshalb die Abfertigung verlangsamen.