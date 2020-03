Stromversorger gerüstet: Feldbettlager steht für Tiwag-Mitarbeiter bereit

Innsbruck, Wien – Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Saurugg, erinnert erneut daran, wie wichtig Vorkehrungen im Bereich der kritischen Infrastruktur sind. Wie Studien zeigen, kann die Aufrechterhaltung der Stromversorgung auf der Kippe stehen, wenn 20 Prozent der Mitarbeiter wegen Krankheit ausfallen, wie Saurugg vor Kurzem in der TT betonte.

Die Wien Energie hat nun deshalb in der Corona-Krise Mitarbeiter isoliert. 53 Mitarbeiter, die sich freiwillig gemeldet haben, trennen sich für die kommenden Wochen von ihren Familien und ziehen direkt zu den Anlagestandorten von Wien Energie. Von der Außenwelt abgeschnitten, soll eine Ansteckung verhindert werden. In Tirol geht man diesen Schritt noch nicht. „Derzeit sind keine Tiwag-Mitarbeiter in Kraftwerken oder Leitstellen ‚kaserniert‘“, sagt Pressesprecherin Barbara Holas-Gallop. Man habe aber „alle notwendigen Vorkehrungen für die Sicherstellung der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung der Tiroler Bevölkerung und Wirtschaftsbetriebe getroffen“.