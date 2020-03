Handel verliert drei Milliarden Euro, Zwist um „unfairen Wettbewerb“

Bei den heimischen Fachhändlern kommen derzeit vereinzelte große Einzelhandelsketten nicht gut weg. So hat ein Vorarlberger Spielwarenhändler Anzeige gegen eine Handelskette erstattet, weil diese in der Coronakrise auch Waren verkauft, die nicht zur Grundversorgung nötig sind. „Da stehen die Leute dicht an dicht am Spielwarenregal im Supermarkt, während wir geschlossen halten müssen. Dazu kommt noch die aggressive Werbung der Gemischtwaren-Ketten in den Prospekten“, empört sich der Spielwarenhändler Mario Sieber.