Indonesischer Vulkan Merapi mit 5.000 Meter hoher Aschewolke

Indonesiens aktivster Vulkan Merapi hat erneut eine kilometerhohe Aschewolke ausgestoßen. Sie stieg am Freitag etwa 5.000 Meter empor, in einem Umkreis des Vulkans von mehreren Kilometern gingen Asche und Sand nieder. Berichte über Schäden lägen nicht vor, sagte ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde. „Wir rufen alle Menschen auf, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen.“