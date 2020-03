Bachmann-Preis wird 2020 wegen Corona nicht vergeben

Erstmals in der Geschichte des Wettlesens finden die „Tage der deutschsprachigen Literatur“ 2020 wegen des Coronavirus nicht statt. Wie der ORF am Freitag bekannt gab, wird der Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt heuer nicht vergeben: „Diese Entscheidung erfolgt aus vielen Gründen. An erster Stelle steht die Gesundheit“, sagte ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.