Italien empört über EU-Krisengipfel

Das Ergebnis des EU-Krisengipfels zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat in Italien heftige Kritik ausgelöst. „Das Wort Loyalität hat für uns großes Gewicht. Wir erwarten, dass Europa seinen Teil dazu beiträgt“, erklärte Außenminister Luigi Di Maio am Freitag auf Facebook. Mit „schönen Worten“ könne man nichts anfangen.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli will indes der „Kurzsichtigkeit und dem Egoismus“ einiger EU-Mitglieder trotzen. Dies erklärte Sassoli am Freitag enttäuscht vom Ausgang des EU-Videogipfels zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise.

„Die europäischen Institutionen kämpfen, um unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Gesundheit und unsere Demokratie zu verteidigen, niemand kann sich allein aus dieser Notlage befreien. Deshalb müssen wir uns der Kurzsichtigkeit und dem Egoismus einiger Regierungen entgegenstellen“, erklärte Sassoli. Der EU-Parlamentspräsident hätte von den Staats- und Regierungschefs „eine stärkere Übernahme von Verantwortung erwartet“. Europa sei „mehr als nur die Summe nationaler Regierungen“, so der EU-Parlamentspräsident am Freitag.

„Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um neue Antworten zu finden, und wir hoffen, dass in dieser Zeit die Vorbehalte, die einige hatten, ausgeräumt werden“, sagte er in Bezug auf die den Eurozonen-Finanzministern gesetzte Frist, um neue Lösungen für gemeinsame Unterstützungsmaßnahmen zu finden. Die Länder müssten in der Lage sein, „alles auszugeben, was sie ausgeben müssen“, ist Sassoli überzeugt.