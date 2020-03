Flüchtlinge verließen angeblich türkisch-griechische Grenze

Die an der türkisch-griechischen Grenze verbliebenen Flüchtlinge und Migranten sind einem Medienbericht zufolge abgezogen. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am Freitag, dass die Menschen „ihre Bitte, das Areal zu verlassen, den Migrationsbehörden der Provinz Edirne übermittelt“ hätten.

Im provisorischen Flüchtlingslager von Pazarkule an der griechisch-türkischen Grenze brach zuletzt in der Nacht auf Freitag aus unbekannten Gründen an zahlreichen Stellen Brände aus. Sicherheitskräfte von der griechischen Seite wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Zu einem Ansturm auf den Zaun kam es jedoch nicht, wie das griechische Staatsradio und Reporter vom Schauplatz berichteten.