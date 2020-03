Papst spendet Sondersegen „Urbi et orbi“

Papst Franziskus will am Freitagabend eine ganz besondere Antwort auf die Corona-Pandemie geben: Vor dem Petersdom wird er laut Kathpress eine Andacht halten und von den Stufen der vatikanischen Basilika herab den Sondersegen „Urbi et orbi“ spenden. Die Zeremonie auf dem leeren Petersplatz wird in Österreich von ORF III ab 18.00 Uhr live übertragen.

Der Segen „Urbi et orbi“, „der Stadt und dem Erdkreis“, wird heutzutage sonst nur zu Ostern und Weihnachten gespendet, außerdem unmittelbar nach einer Papstwahl.

In seiner Frühmesse im vatikanischen Gästehaus Santa Marta bedankte sich der Papst am Freitag für Zeichen des Mitgefühls inmitten der Corona-Krise. „In diesen Tagen sind Nachrichten darüber eingetroffen, wie viele Menschen beginnen, sich allgemein mehr Sorgen um andere zu machen“, sagte Franziskus am Freitag laut Kathpress .

Sie kümmerten sich um bedürftige Familien, um einsame alte Menschen und Kranke, würdigte der Papst den Einsatz der Menschen, „die beten und versuchen, Hilfe anzubieten“. Dies sei „ein gutes Zeichen, und wir danken dem Herrn, weil er diese Gefühle in den Herzen seiner Gläubigen weckt“, so Franziskus.

Wegen der Coronavirus-Pandemie finden die päpstlichen Gottesdienste der Kar- und Ostertage heuer erheblich verändert statt. Wie der Vatikan am Freitag laut Kathpress bekannt gab, feiert der Papst alle zentralen Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostersonntag am Altar des Petersdoms und ohne Anwesenheit von Gläubigen.

Auch der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag beim römischen Kolosseum, den in normalen Jahren Zehntausende Gläubige vor Ort mitfeiern, wird in den Vatikan verlegt. Ebenso findet die sonst auf dem Petersplatz gefeierte Ostersonntagsmesse im Petersdom statt. Einzelheiten blieben weiterhin offen.

Am Palmsonntag erfolgt das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem demnach in einem Gottesdienst im Petersdom und ohne die traditionelle Prozession über den Petersplatz. Im Programm des Gründonnerstags fehlt dieses Jahr die Chrisam-Messe zur Weihe heiliger Öle. Auch die Eucharistiefeier mit Fußwaschung zur Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu, die Papst Franziskus in Haft- oder Betreuungseinrichtungen zu halten pflegte und die von seinen Vorgängern in der Lateranbasilika gefeiert wurde, findet heuer in Sankt Peter statt.

Am Karfreitag ist die Feier vom Leiden und Sterben Christi auf einen für den Vatikan ungewöhnlich späten Zeitpunkt um 18.00 Uhr verschoben. Der abendliche Kreuzweg, traditionell einer der stimmungsvollen Höhepunkte der römischen Kar- und Ostertage beim Kolosseum, vollzieht sich auf den Stufen den Petersdoms.

Die Feier der Osternacht begeht der Papst am Samstagabend um 21.00 Uhr im Petersdom. Dort hält er am folgenden Ostersonntag relativ spät um 11.00 Uhr auch die Ostermesse; anschließend erteilt Franziskus den Segen „Urbi et orbi“.

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) und acht regionale ökumenische Organisationen riefen unterdessen in einer gemeinsamen pastoralen Erklärung zum Zusammenhalt und zum Schutz vor Ansteckung angesichts der Corona-Pandemie auf, wie Kathpress meldet.

Die Kirchenführer riefen in der Erklärung vom Donnerstag dazu auf, „dass wir die Formen unserer Gottesdienste und die Art unserer Gemeinschaftlichkeit an die Bedürfnisse in dieser Zeit der pandemischen Ansteckung anpassen, um jedes Risiko zu vermeiden, dass wir zum Ausgangspunkt der Virenübertragung werden anstatt zu einem Werkzeug der Gnade“. Der Glaube an den Gott des Lebens verpflichte die Christen dazu, Leben zu schützen. Die Kirchen und öffentlichen Dienste dürften nicht zu Ausgangspunkten der Virenübertragung werden. Körperliche Distanz bedeute nicht geistliche Isolation.

Weiter forderten die Generalsekretäre die Kirchen auf der ganzen Welt dazu auf, ihre Rolle in der Gesellschaft neu zu gestalten, indem sie sich auf sichere Weise um die Armen, die Kranken, die Ausgestoßenen und die Betagten - also vor allem um die durch das Coronavirus am stärksten Gefährdeten - kümmerten, für sie sorgten und sie behüteten.

In der Erklärung schlagen sie vor, zu Hause zu beten und Gott um Kraft, Heilung und Mut zu bitten. Viele Kirchengemeinden könnten ihre Gottesdienstversammlungen online oder digital verbreiten. Mitglieder und Pastoren könnten auch per Telefon miteinander in Kontakt bleiben und seelsorgerisch tätig werden. „Ans Haus gebunden zu sein bedeutet nicht, dass wir keine tiefe, geistliche Solidarität miteinander kraft unserer Taufe im Leib Christi erleben können“, fügten sie hinzu.

Nach ÖRK-Angaben handelt es sich bei der in Genf veröffentlichten Botschaft um das erste Mal, dass alle Regionen der ökumenischen Bewegung einen solchen gemeinsamen Aufruf verbreiten, in der sowohl zu Gebeten als auch zum Handeln für eine Welt zum Schutz des Lebens aufgerufen werde.