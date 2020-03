Bachmann-Preis wird 2020 wegen Corona nicht vergeben

Erstmals seit seiner ersten Vergabe im Jahr 1977 wird heuer der Ingeborg-Bachmann-Preis ausgesetzt. Wie der ORF Kärnten am Freitag mitteilte, könne man einfach nicht abschätzen, wie sich die Situation um das Coronavirus in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur sollen 2021 wie geplant stattfinden.

„Diese Entscheidung erfolgte aus vielen Gründen. An erster Stelle steht die Gesundheit“, sagte ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard. Eine öffentliche Veranstaltung dieser Größenordnung abzuhalten, wäre aus heutiger Sicht unverantwortbar. Den Bachmann-Preis mit seinen Lesungen rein „virtuell“ auszutragen, sei wegen der Statuten nicht möglich, erklärte Bernhard. Diese besagen, dass live, direkt im ORF-Theater, gelesen werden muss. Außerdem lebe der Bewerb in Klagenfurt von dem ganz besonderen Flair der Lesungen und auch von der Jurydiskussion vor Publikum. In der Bachmannwoche, die heuer für die Zeit vom 17. bis 21. Juni geplant war, waren zudem zahlreiche Veranstaltungen in ganz Klagenfurt geplant, außerdem hätte der Literaturkurs für Nachwuchsautoren stattfinden sollen.