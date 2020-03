Heimische Schlagermusiker kreativ gegen Corona

Nun hat mit Stefan „Stevy“ Wilhelm, seines Zeichens Frontmann der Schürzenjäger, ein zweiter nachgelegt. „Inspiriert und eigentlich frustriert von der derzeit herrschende Quarantäne in Tirol ist dann der Song Auf Amol entstanden, den ich gleich musikalisch umgesetzt habe. Mit dem, was anschließend passierte, habe ich niemals im Leben gerechnet“, erzählt Stevy.

Auch der Oberperfer Schlagersänger und Entertainer Marco Spiegl hat sich im Tonstudio Gedanken über die derzeitige Ausnahmesituation gemacht und den Song Wir sagen einfach Danke aufgenommen. „Der Titel ist all jenen gewidmet, die in dieser Zeit ununterbrochen für uns da sind, egal ob Verkäufer, Pflegepersonal, Ärzte oder Lkw-Fahrer! Sie alle leisten Unglaubliches und dieses Lied soll ein kleines Dankeschön sein!“

In den sozialen Medien boomen ja ohnehin gerade die so genannten „Kreativ-Challenges“. Deren Nachhaltigkeit darf ja zumindest angezweifelt werden. Aber eines ist klar: In diesen Krisentagen sind im Tirolerland ein paar richtig schöne Lieder entstanden, die man vielleicht auch noch in ein paar Jahren singen wird.