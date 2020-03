Aktuell 7.399 Coronavirus-Infizierte in Österreich

Von Donnerstag bis Freitag ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich (Stand: 15.00 Uhr) innerhalb von 24 Stunden von 6.398 auf 7.399 Fälle gestiegen. Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums bedeuten ein Plus von rund 15,7 Prozent in diesem Zeitraum, nach 15,1 Prozent im Vergleichszeitraum von Mittwoch auf Donnerstag.

Im Durchschnitt der vergangenen vier Tage lag der tägliche Zuwachs bei rund 17,2 Prozent, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert noch bei 23,0 Prozent, also um knapp sechs Prozent höher.

Tirol und Niederösterreich meldeten am Freitag in Summe fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) starben zwei mit dem Virus infizierte Männer im Alter von 70 bzw. 84 Jahren. Im Universitätsklinikum St. Pölten erlag in der Nacht ein positiv getesteter 93-Jähriger, der eine massive Grunderkrankung hatte, seiner Erkrankung. Im Landesklinikum Melk starb außerdem ein 89-Jähriger, in Amstetten eine 64-Jährige. Auch sie waren beide gesundheitlich vorbelastet.