Weihe der Riesenorgel im Stephansdom verschoben

Am Ostersonntag jährt sich zum 75. Mal die Zerstörung des Doms durch den Brand am 11./12. April 1945, dem die Alte Riesenorgel zum Opfer fiel. Nach dem Krieg hatte ab 1956 der Wiener Orgelbauer Johann M. Kauffmann (1910-1965) in vierjähriger Bauzeit eine neue Riesenorgel errichtet, die aber in den 1990er-Jahren stillgelegt wurde.