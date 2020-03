Österreich laut OECD bei Corona-Fällen im unteren Drittel

Ein Vergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit zeigt, dass in der Coronavirus-Krise in den meisten der OECD-Länder die Kurve positiver Fälle gemessen je 100.000 Einwohner recht ähnlich verläuft. Ausreißer nach oben sind Island und Luxemburg. Österreich liegt im unteren Drittel. Bei den Todesraten sei allgemein zu erkennen, dass unter 50-Jährige weniger betroffen sind.

In einer Gegenüberstellung der Länder in Bezug auf medizinisches Personal zeigt sich, dass es in Österreich verhältnismäßig viele Ärzte gibt, aber wenig Krankenschwestern. Am besten beiden Bereichen bestückt ist Norwegen. Eingeschränkt ist bei Österreich aber angemerkt, dass nur in Krankenhäusern tätige Krankenschwestern erfasst sind. In allen OECD-Ländern seien aber Anstrengungen unternommen worden, zusätzlich medizinisches Personal zu lukrieren.