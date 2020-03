EU will Strategie für Rückkehr zu Normalität

Brüssel – Die Europäische Kommission arbeitet an einer gemeinsamen Exit-Strategie aller EU-Staaten zur schrittweisen Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen in der Coronavirus-Krise. Mit Experten prüfe sie, „wann wir nach und nach die Maßnahmen der ‚sozialen Distanz‘ wieder lockern könnten“, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel.