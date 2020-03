Tiroler Kunstgalerien: Überleben im Ausnahmezustand

Von Edith Schlocker

Innsbruck – „Wir versuchen am Leben zu bleiben“, sagt Elisabeth Thoman, die gemeinsam mit ihrem Mann Klaus seit vielen Jahren eine Galerie mit Standorten in Innsbruck und Wien betreibt. Je nachdem, wie lange geschlossen bleiben muss und somit die Verkäufe praktisch zur Gänze wegbrechen, sei die Situation aber ohne jeden Zweifel existenzbedrohend, so die Galeristin. Da die Standorte von Amts wegen geschlossen werden mussten, wurden die Mietzahlungen eingestellt, solange diesbezüglich Rechtssicherheit besteht. Für die zwei MitarbeiterInnen wurde Kurzarbeit angemeldet.

Besonders bitter ist für eine international umtriebige Galerie wie die der Thomans auch die Absage wichtiger Kunstmessen wie die in Basel, Köln und Wien. Eine Chance orten sie in ihrer Präsenz auf virtuellen Kunst-Plattformen. Diesbezügliche Anfragen würden allerdings höchstens tröpfeln, sagt die Galeristin.

Ins Virtuelle weicht auch der Innsbrucker Galerist Bernd Kugler in einer Ausnahmezeit wie der jetzigen aus. „Intermezzo I“ heißt die mit Arbeiten u. a. von Elke Krystufek, André Butzer, René Luckhardt und Holger Endres zusammengestellte Schau, durch die man sich auf der galeristischen Homepage per Computer klicken kann. Er selbst fühle sich derzeit existenziell nicht bedroht, sagt Kugler, hoffend auf die Zeit nach Corona. Wobei er nicht glaubt, dass die Menschen aus dieser Krise lernen werden, sondern befürchtet, „dass sich danach die Welt noch schneller drehen wird als davor“.

Für die Künstler sei die aktuelle Situation, in der die Verkäufe praktisch zu 100 Prozent wegbrechen, allerdings eine Katastrophe, sagt Bernd Maier, Inhaber der Kitzbüheler Galerie Zeitkunst. Seine Versuche, sie zu unterstützen, könnten nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Diese Woche hätte der dritte Teil seiner großen Herbert-Hinteregger-Personale eröffnet werden sollen. Wann und ob sie überhaupt stattfindet, ist in der Schwebe.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Genauso wie die von Oliver Laric in der Innsbrucker Galerie Widauer. Der in Berlin lebende Tiroler Künstler hat die Arbeiten speziell für diese Schau produziert, vorfinanziert vom Galeristen. Er könne den Weiterbestand seiner Galerie nur durch den Verkauf von Kunst aus seiner privaten Sammlung sichern, sagt Widauer. Allerdings hätte er sich auch in „normalen“ Zeiten immer selbst subventioniert, um nun auf die unbändige Lust der Menschen auf so etwas Lebensnotwendiges wie Kunst in Post-Corona-Zeiten zu hoffen.

„Meine Arbeit geht mir ab“, sagt der Reither Galerist Gottfried Schmidt. Was ihn belastet, ist die Planungsunsicherheit, etwa der großen Sommerausstellung, die er jährlich parallel zum Europäischen Forum Alpbach ausrichtet und heuer dem Tiroler Künstler Patrick Scherer gewidmet sein sollte.

Schmidt glaubt genauso wie seine Innsbrucker Kollegin Stefanie Moser-Maier (Galerie Maier) nicht an die Präsentation von Kunst im Internet, sondern an das unmittelbare Kunsterlebnis bzw. die persönliche Beratung. Der Ausfall von zwei Messen in Wien und Salzburg sei wirtschaftlich natürlich bitter, „aber wir werden durch diese Krise durchtauchen“, so Moser-Maier. Um die Zeit für zwei geplante Buchprojekte zu nutzen.