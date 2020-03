Welt-Caritas ruft zu „Pandemie der Nächstenliebe“ auf

Zu einer „Pandemie der Nächstenliebe“ ruft Welt-Caritas-Präsident Kardinal Luis Antonio Tagle in der aktuellen Viruskrise auf. In einem Notfall komme das wahre Herz eines Menschen zum Vorschein. Er hoffe daher in der Corona-Pandemie auf einen „pandemie-artigen Ausnahmezustand der Fürsorge, des Mitgefühls und der Liebe“, sagte der philippinische Kurienkardinal in einem Video auf „Vatican News“.

Dass man in Notfällen zunächst instinktiv an den eigenen Schutz und den Schutz nahestehender Personen wie der eigenen Familie denke, sei zwar grundsätzlich gut. Aber, so Tagle: „Wir müssen uns doch davor hüten, am Ende nur an uns selbst zu denken. Wir sollten verhindern, dass Angst die Sorge um andere tötet.“