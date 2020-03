Comic-Festival Fumetto macht eine virtuelle Eröffnung

„Da wir euch alle sehr vermissen, haben uns entschieden, eine virtuelle Eröffnung zu machen“, teilte die Festivalleitung am Samstagmorgen mit. Zum ersten Mal in der Geschichte des Fumetto Comic Festivals sei die Eröffnung des Festivals also online auf dem Web und nicht analog zu betrachten. Die Eröffnung sei eine virtuelle Begegnung von und mit Leuten aus dem Festival-Team jeglicher Sparte. „Um doch positiv in die Zukunft zu blicken“, wie es in der Medienmitteilung heißt.