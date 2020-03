Wer wird Felder-Nachfolger? Auch Goldberger kann nur spekulieren

Durch die Corona-Krise hat sich das Leben des Hobby-Ausdauersportlers, der seit vielen Jahren beim Dolomitenmann mitläuft, auf den Kopf gestellt. „Irgendwie fühlt es sich an, wie wenn jeder Tag Sonntag wäre, weil ich am Morgen mit meinen Söhnen Alexander und Tobias das Frühstück mache.“ Dann ist Spielen mit den Kleinen angesagt, während sich seine Frau Astrid um den Haushalt kümmert. Die sportliche Betätigung darf zuhause in Mondsee nicht zu kurz kommen: „Ohne Sport geht bei mir gar nichts. Ergometer, Laufband, Seilspringen, Balanceboard, Gymnastik“, sprudelt es aus Goldberger nur so heraus.