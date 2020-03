Kritik an Regierung: „Rückgang statt Zunahme bei Tests“

Wien – Zuerst forderte die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, eine ausgebildete Ärztin und Fachfrau auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten, die Ausweitung der Tests in Österreich. Tags darauf übernahm Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ihre Botschaft „Testen, testen, testen“. Doch tatsächlich haben diese Woche die Testzahlen nicht zu-, sondern abgenommen, wie die NEOS berechnet haben. Demnach sank die Zahl der Tests von 4962 am Montag kontinuierlich auf 3198 am Freitag. Die Regierung versprach 15.000 Tests am Tag.